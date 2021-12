È morto a 59 anni l’ex senatore del M5S Bartolomeo Pepe

È morto a 59 anni Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle (M5S). Era stato eletto in Senato alle elezioni elezioni politiche del 2013, ma nel marzo del 2014 era uscito dal M5S e aveva aderito prima al Gruppo Misto e poi al gruppo di centro-destra “Grandi Autonomie e Libertà-Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro”. Negli ultimi tempi si era fatto notare sui social network per la sua opposizione ai vaccini contro il coronavirus: è morto all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato ricoverato sabato scorso per una polmonite bilaterale interstiziale dovuta alla COVID-19.