Nel nord del Myanmar c’è stata una frana in una miniera di giada: è morta una persona e ci sono decine di dispersi

Mercoledì mattina presto a Hpakant, città dello stato di Kachin, nel nord del Myanmar, c’è stata una frana in una miniera di giada: è morta una persona, 25 sono in ospedale e ci sono quasi 100 dispersi. In Myanmar incidenti di questo tipo sono frequenti: le miniere di giada sono una delle fonti di maggiore profitto per il paese, ma ci lavorano molto spesso migranti sottopagati, in condizioni di scarsa sicurezza. Tra il 2019 e il 2020, in incidenti simili, erano morte 214 persone.