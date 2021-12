Un’altra cosa in comune tra dinosauri e uccelli

Probabilmente gli embrioni di alcuni dinosauri assumevano dentro alle uova la stessa posizione di quelli degli uccelli, che sono loro discendenti: lo suggerisce un fossile di uovo di oviraptosauro – un gruppo di dinosauri piumati vicini agli uccelli – molto ben conservato, che era stato trovato in Cina nel 2000 ma è stato analizzato solo di recente. L’embrione al suo interno è disposto in modo molto simile a quello di un pulcino poco prima della schiusa dell’uovo, una posizione mai osservata prima nei fossili di uova di dinosauri non volanti.

Uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham e dell’Università delle Geoscienze della Cina e pubblicato sulla rivista iScience spiega che nonostante nell’ultimo secolo siano stati trovati molti fossili di uova o di nidi di dinosauro, sono pochi quelli in cui si siano conservati bene gli embrioni: nella maggior parte le ossa degli embrioni sono danneggiate e dislocate. Quello trovato negli strati rocciosi di Hekou, nella regione dello Jiangxi, non ha invece subito danni del genere: si vede bene che la testa dell’embrione è in mezzo alle zampe posteriori, sotto quelle anteriori, e il dorso è incurvato.

Secondo gli autori dello studio, il confronto con altri fossili suggerisce che gli embrioni di oviraptosauri avessero sviluppato la posizione pre-schiusa degli uccelli moderni, funzionale a rompere il guscio dell’uovo. Gli embrioni di uccelli che non si mettono in questa posizione hanno maggiori probabilità di morire durante la schiusa.

L’uovo è lungo circa 17 centimetri, ha circa 66 milioni di anni e si pensa che si sia conservato grazie un’improvvisa colata di fango che lo seppellì. Fion Waisum Ma, una dei ricercatori che hanno partecipato allo studio, ha detto che è «il miglior embrione di dinosauro mai trovato nella storia».

