Il World Economic Forum di Davos è stato rimandato per via della diffusione della variante omicron

Lunedì il World Economic Forum, la fondazione che organizza ogni anno il noto e importante Forum di Davos, in Svizzera, ha annunciato che l’edizione prevista per la settimana del 17-21 gennaio del 2022 sarà rimandata, non si sa ancora a quando, per limitare la diffusione dei contagi da coronavirus dovuti alla variante omicron. È un annuncio in parte inaspettato, dato che solo lo scorso giovedì la fondazione aveva comunicato che il Forum si sarebbe svolto comunque.

Ogni anno al Forum partecipano migliaia di persone oltre a esponenti di primo piano della politica e dell’economia globale. L’ultima edizione che si è tenuta di persona si è svolta nel gennaio del 2020.