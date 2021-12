Le notizie sul coronavirus occupano l’apertura di tutti i giornali di oggi, con le preoccupazioni per la diffusione della variante omicron, le critiche del presidente della Repubblica Mattarella per lo spazio dedicato dai mezzi di informazione alle posizioni di chi si oppone alla vaccinazione, giudicato eccessivo, e le nuove restrizioni che potrebbero essere introdotte dal governo per il periodo natalizio: le ipotesi che fanno i giornali riguardano il dover avere un tampone negativo per assistere a spettacoli, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e l’estensione del green pass rafforzato a altre categorie di lavoratori.