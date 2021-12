Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi da coronavirus e le nuove restrizioni che si ipotizza il governo possa decidere in vista delle feste di Natale e Capodanno sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. La Stampa apre invece sull’incidente di sabato a Torino in cui sono morti tre operai per il crollo di una gru, Domani apre sulla presidente del Senato Casellati e su una sua possibile candidatura alla presidenza della Repubblica, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la vittoria del Napoli sul Milan.