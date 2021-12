Weekly Beasts

Chi ha bisogno di convincere qualche bambina o bambino a quantomeno assaggiare i cavoletti di Bruxelles, nelle foto degli animali fotografati in settimana ne troverà una che potrebbe giocarsi come tentativo: qualcosa di buono dovranno avere, se questo ippopotamo è così concentrato nel recuperare quelli che sono caduti in acqua.

Un po’ come quando sotto il periodo del Ringraziamento il presidente degli Stati Uniti grazia due tacchini, in Florida la sindaca della contea di Miami Dade ha graziato quattro maialini, che solitamente vengono usati per la preparazione di arrosti la vigilia di Natale, soprattutto in piatti delle famiglie con origini latino americane. Poi ci sono anatre domestiche, il gatto del numero 10 di Downing Street e il sorriso di un asino.