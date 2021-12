Le notizie principali riguardanti il coronavirus in apertura sui giornali di oggi sono la riunione del Consiglio Europeo durante la quale altri paesi si sono associati alla decisione italiana di imporre maggiori controlli per le persone in arrivo dall’estero, le nuove regioni che da lunedì passeranno in zona gialla, le preoccupazioni per la diffusione della variante omicron, e la campagna di vaccinazione dei bambini. Chi non si occupa di questo titola sullo sciopero generale di ieri di CGIL e UIL, su chi potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica, e sulla scelta dell’Economist dell’Italia come paese dell’anno 2021.