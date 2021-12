Due bambini sono morti in un incendio nel campo nomadi di Stornara, vicino a Foggia

Due bambini di 2 e 4 anni sono morti a causa di un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 di venerdì mattina nel campo nomadi di Stornara, pochi chilometri a sud di Foggia. Al momento le cause dell’incendio non sono note, ma si ipotizza che possa essere stato provocato da alcune stufe usate per riscaldare l’accampamento. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme e verificare la presenza di eventuali altre persone coinvolte.

???? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021