Almeno 9 persone sono morte nell’incendio in un edificio di otto piani a Osaka, in Giappone

Venerdì mattina intorno alle 10 locali (le 2 di notte in Italia) si è sviluppato un incendio in un edificio di otto piani a Osaka, in Giappone: 27 persone sono state trovate senza segni di vita e portate in ospedale, e di almeno 9 è stata confermata la morte. L’edificio, sede di una clinica psichiatrica, di alcuni negozi e di una scuola di inglese, si trova in uno dei quartieri più trafficati della città. L’incendio è stato spento in circa mezz’ora e non se ne conoscono ancora le cause. Secondo le ricostruzioni dei media locali, si sospetta che sia stato deliberatamente appiccato da un uomo, forse paziente della clinica psichiatrica, che si trovava all’interno dell’edificio con una busta di carta bagnata di liquido infiammabile.