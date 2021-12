Celebripost

Dopo esser stato nominato persona dell’anno dalla rivista Time, Elon Musk – l’imprenditore a capo di Tesla e SpaceX – è stato fotografato con il figlio X Æ A-12: si pronuncia così, se ve lo state chiedendo. Passando a nomi più semplici da ricordare, tra le altre persone che valeva la pena fotografare in settimana c’erano gli attori alla prima di Spider-Man: No Way Home – Jamie Foxx, Zendaya, Tom Holland e Benedict Cumberbatch – e quelli alla prima della sesta stagione di This is us, Sterling K. Brown, Mandy Moore e Milo Ventimiglia. Per continuare con Lewis Hamilton dopo aver ricevuto un titolo cavalleresco, Sandra Oh, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson e Ben Affleck, tra gli altri.