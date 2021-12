La canzone che potrebbe aver salvato delle vite

Secondo uno studio pubblicato di recente sull’autorevole rivista scientifica British Medical Journal, una canzone del rapper americano Logic intitolata come il numero della linea telefonica statunitense dedicata alla prevenzione dei suicidi potrebbe aver salvato la vita a decine di persone. La canzone si chiama “1-800-273-8255”, uscì nell’aprile del 2017 e riguarda una persona che affronta i suoi problemi di salute mentale: in concomitanza con alcuni seguiti passaggi televisivi della canzone, il centralino che aiuta le persone con pensieri suicidi ha registrato degli evidenti picchi di chiamate, hanno rilevato i ricercatori.

La ricerca pubblicata sul British Medical Journal ha preso in considerazione le esibizioni di Logic più importanti trasmesse in televisione negli ultimi anni, in particolare quelle agli MTV Video Music Awards nell’agosto del 2017 e ai Grammy Awards nel gennaio del 2018. Confrontando il traffico medio della linea di prevenzione dei suicidi con quello registrato dopo questi eventi, i ricercatori hanno osservato alcuni picchi di chiamate che sono stati messi in relazione con le performance del rapper, visto che aveva cantato “1-800-273-8255” ed era stato visto da milioni di persone.

Logic è il nome d’arte di Sir Robert Bryson Hall II: ha 31 anni ed è originario del Maryland. Ha pubblicato diversi dischi di successo, e qualche mese fa ha annunciato un nuovo progetto col nome di Doc D. “1-800-273-8255” è una delle sue canzoni più famose: secondo lo studio, nei 34 giorni in cui la canzone aveva ottenuto la massima attenzione sui media, tra cui quelli successivi alla sua uscita e quelli seguenti alle due importanti esibizioni, la linea telefonica ricevette quasi 10mila chiamate in più rispetto a quelle stimate: un aumento del 6,9 per cento rispetto al traffico atteso.

Facendo un confronto con l’andamento storico dei suicidi, inoltre, i ricercatori hanno osservato che nello stesso periodo negli Stati Uniti ne furono registrati 245 in meno rispetto a quelli attesi (una diminuzione del 5,5 per cento). Con grande cautela, lo studio mette in relazione questa diminuzione con la canzone di Logic: la sua ampia diffusione e la sensibilità con cui tratta la questione della salute mentale, secondo i ricercatori, hanno fatto capire al pubblico che l’aiuto della linea di prevenzione «c’è ed è efficace».

Nel brano “1-800-273-8255”, Logic canta assieme ad Alessia Cara e Khalid. Il video della canzone mostra un giovane ragazzo gay chiamare la linea di prevenzione suicidi per chiedere aiuto dopo aver subìto abusi e aver pensato di togliersi la vita. È stato visto più di 430 milioni di volte su YouTube. Lo studio ha evidenziato anche che nei 28 giorni successivi all’uscita del brano c’è stato un aumento di quasi il 10 per cento nelle ricerche della linea telefonica di aiuto su Google.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.