Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sull’intervento del presidente del Consiglio Draghi alla Camera per l’informativa sul Consiglio Europeo, durante il quale ha difeso la decisione di imporre tamponi e quarantena a chi arriva in Italia dall’estero, sull’avvio della vaccinazione per i bambini fra 5 e 11 anni, e sui dati dei contagi in aumento. Il Sole 24 Ore apre sulle valutazioni del ministero dell’Economia sugli effetti della riforma dell’IRPEF sui redditi, il Manifesto si occupa dello sciopero generale indetto per oggi da CGIL e UIL, e il Dubbio e il Riformista seguono l’indagine sulla fondazione Open per la quale Matteo Renzi ha presentato ieri una memoria difensiva alla procura di Firenze.