Oggi la maggior parte dei giornali dedica l’apertura alle decisioni per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus prese ieri dal governo, con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e l’obbligo di tampone negativo per i vaccinati e di quarantena per i non vaccinati che entrano in Italia dall’estero, scelta che ha provocato una richiesta di chiarimenti da parte dell’Unione Europea. Il Manifesto, Libero e l’Osservatore Romano si occupano invece dei movimenti dei migranti, Domani segue il processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e il Fatto continua a occuparsi delle vicende giudiziarie di Matteo Renzi.