C’è stato un incendio in un grattacielo a Hong Kong: ci sono almeno 8 feriti, e oltre 100 persone sono sul tetto in attesa dei soccorsi

Mercoledì, intorno alle 12 locali (le 5 di mattina in Italia), si è sviluppato un incendio al World Trade Center di Hong Kong, un grattacielo di 38 piani attualmente in ristrutturazione. Per ora non ci sono notizie di morti, ma ci sono almeno otto feriti. Ci sono inoltre 100 persone che si sono rifugiate sul tetto del palazzo e sono in attesa di essere soccorse.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito elettrico in una stanza in cui si trovavano alcuni macchinari. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme con idranti e facendo uscire le persone che si trovano ancora nel palazzo: 150 sono già state evacuate.