La notizia principale sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi è la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza che sarebbe stata decisa dal governo e dovrebbe essere approvata in un Consiglio dei ministri in programma oggi. La Stampa e il Manifesto titolano invece sull’inizio della discussione alla Camera sulla legge sul suicidio assistito, con la presenza in aula di pochissimi deputati, Avvenire si occupa della conferenza nazionale sulla disabilità, mentre i giornali sportivi commentano il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, ripetuto per un errore nella prima estrazione.