Sono ancora le notizie sul coronavirus in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’avvio delle prenotazioni per il vaccino ai bambini fra 5 e 11 anni, l’andamento dei contagi, e l’aumento delle vaccinazioni in conseguenza dell’istituzione del green pass rafforzato. Repubblica e il Messaggero aprono invece sull’esplosione a Ravanusa, in provincia di Agrigento, che ha provocato il crollo di alcuni palazzi in cui sono morte 3 persone con 6 dispersi che si stanno ancora cercando, il Giornale si occupa delle ipotesi sul prossimo presidente della Repubblica, Libero e il Tempo titolano sul discorso della leader di Fratelli d’Italia Meloni in chiusura della festa del partito, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Max Verstappen e quella dell’Inter che va in testa alla classifica in Serie A.