Stamattina sui quotidiani non compare un’unica notizia di apertura: il Corriere della Sera apre con uno studio sull’efficacia dei vaccini contro il coronavirus in Italia, Repubblica con gli aumenti delle bollette di luce e gas, la Stampa con un’intervista al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Nei boxini compare la notizia del crollo di una palazzina a Ravanusa, in provincia di Agrigento.