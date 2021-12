È morta Anne Rice, scrittrice nota soprattutto per il romanzo “Intervista col vampiro”: aveva 80 anni

È morta Anne Rice, scrittrice statunitense nota soprattutto per il romanzo Intervista col vampiro. Aveva 80 anni ed è morta a causa di complicazioni dovute a un ictus: lo ha comunicato il figlio, Christopher Rice, sugli account di Facebook e Twitter di sua madre.

La produzione letteraria di Rice è stata molto vasta, e i suoi libri molto venduti (più di cento milioni di copie): scrisse romanzi su streghe e vampiri, ma anche libri erotici e, negli ultimi anni, testi storico-religiosi. Il suo primo romanzo, che resta il più celebre, è Intervista col vampiro: uscì nel 1976, e nel 1994 ne venne tratto un film omonimo con Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas. Al momento è in lavorazione anche una serie tv basata sul romanzo, che dovrebbe uscire nel 2022 per la tv via cavo statunitense AMC: