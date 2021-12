Weekly Beasts

Seppur in luoghi diversi del mondo, diversi degli animali fotografati in settimana si muovono in un paesaggio nevoso: un uccello nello stato di Washington, una pecora di razza Shropshire in Germania, una ghiandaia in Ungheria e una lince in Repubblica Ceca. Il più fotogenico è forse un piccione in Nepal, che sembra in posa per un ritratto. Concludiamo con la segnalazione di due animali da pet therapy: un cane per i bambini che si vaccinano per il coronavirus e un pony per gli ospiti di un centro per anziani.