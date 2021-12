Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: la decisione del governo di stanziare un miliardo di euro in più per contrastare gli effetti degli aumenti delle bollette, lo sciopero generale di CGIL e UIL del 16 dicembre, la multa a Amazon decisa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i dati su contagi e vaccinazioni per il coronavirus e la pressione sugli ospedali, la direttiva della Commissione Europea sui diritti dei rider, la morte di Lina Wertmüller, e le voci su nuove norme a cui starebbe lavorando la Commissione Europea sulla certificazione energetica degli immobili.