I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: molti seguono quelle legate al coronavirus, con l’andamento di contagi e vaccinazioni e i controlli sui green pass, altri titolano sulla scarcerazione in Egitto di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna liberato in attesa del processo. Il Manifesto apre sullo sciopero generale deciso da CGIL e UIL per il 16 dicembre, Avvenire si occupa del nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, il Giornale e il Fatto seguono le ipotesi su chi possa essere il nuovo presidente della Repubblica, e i giornali sportivi commentano la vittoria in Champions League della Juventus, che si qualifica così per gli ottavi come prima del suo girone.