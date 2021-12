Stamattina buona parte dei quotidiani – tranne quelli di destra – apre con la notizia della prossima scarcerazione di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna in prigione da circa due anni in Egitto con accuse risibili. Più in basso e di lato trovano spazio la prima del Teatro alla Scala, la telefonata fra Joe Biden e Vladimir Putin sull’Ucraina, l’accordo fra governo e sindacati sullo smart working nelle aziende private. I giornali sportivi aprono soprattutto con l’eliminazione del Milan dalla Champions League.