Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’entrata in vigore da ieri del “green pass rafforzato”, sui controlli per il rispetto delle nuove norme e sugli effetti sulla campagna di vaccinazione, altri aprono sulla decisione di CGIL e UIL di proclamare uno sciopero generale per il 16 dicembre per protestare contro i contenuti della legge di bilancio. Libero, il Dubbio e il Riformista titolano invece sulla rinuncia di Giuseppe Conte alla candidatura alle elezioni suppletive per la Camera a Roma propostagli dal Partito Democratico, il Manifesto si occupa della vicenda di Patrick Zaki, detenuto in Egitto da 22 mesi, il Fatto titola sui guadagni delle case farmaceutiche grazie ai vaccini contro il coronavirus, e i giornali sportivi presentano le partite di stasera di Inter e Milan in Champions League.