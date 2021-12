Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della divisione nel governo sulla proposta di tassare i redditi superiori ai settantacinquemila euro annui per ridurre gli aumenti delle bollette, bocciata per l’opposizione del centrodestra e di Italia Viva, altri titolano sulla modifica delle aliquote dell’IRPEF. Il Fatto e Libero si occupano del prossimo presidente della Repubblica, Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio a Cipro del Papa e le sue parole sui migranti, Domani e i giornali sportivi titolano sull’indagine sulle irregolarità di bilancio della Juventus, mentre i giornali locali aprono quasi tutti sull’andamento di contagi e vaccinazioni per il coronavirus.