Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sulla diffusione dei contagi nei vari paesi europei e sulla discussione sull’obbligo vaccinale, sui controlli in vista dell’entrata in vigore da lunedì del “super green pass”, sull’organizzazione della campagna di vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni dopo l’approvazione dell’AIFA, e sulle parole della cancelliera tedesca Merkel che sul coronavirus invidia la situazione dell’Italia. Il Giornale e Libero si occupano invece del prossimo presidente della Repubblica, sostenendo la candidatura di Silvio Berlusconi, mentre il Manifesto apre sui dati ISTAT sull’occupazione del mese di ottobre.