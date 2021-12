Celebripost

Le persone che si fanno fotografare bene da questa settimana cominciano a essere presentate su sfondi natalizi, a partire dalla first lady statunitense Jill Biden che legge un libro a un gruppo di bambini tra le decorazioni della Casa Bianca; la cantante H.E.R. a una cerimonia per accendere l’albero di Natale a Washington e anche Kyle Minogue, davanti a tutte paillettes rosse, ci ricorda involontariamente che le feste sono vicine. Tra le altre persone in questa raccolta segnaliamo Maria Sharapova con un vestito fatto di materiale riciclato, Rihanna alla cerimonia di insediamento della nuova presidente di Barbados, la stilista Vivienne Westwood, e Fedez e Chiara Ferragni.