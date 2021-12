Ci sono notizie diverse in apertura sui quotidiani di oggi: molti titolano sull’approvazione da parte dell’AIFA della somministrazione del vaccino per il coronavirus anche per i bambini fra 5 e 11 anni, altri si occupano della discussione in diversi paesi dell’Unione Europea sull’obbligo di vaccinazione. Qualche giornale apre sui dati della crescita economica e sui prossimi aumenti di bollette e prezzi, il Manifesto segue le conclusioni della commissione parlamentare sulla morte di Giulio Regeni, e Libero risponde alla campagna del Fatto contro la candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica lanciandone una a suo sostegno. I giornali sportivi titolano sui risultati della giornata in Serie A, con le vittorie di Milan e Inter che si avvicinano al Napoli in testa alla classifica.