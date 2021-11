È in corso un incendio in una raffineria di ENI a Livorno

Martedì si è sviluppato un incendio in una raffineria di proprietà dell’ENI poco a nord di Livorno. Secondo le prime testimonianze, sono state sentite alcune esplosioni in una parte dell’impianto che era in manutenzione e poi l’incendio si è esteso ad alcune strutture adiacenti. Al momento non ci sono notizie di feriti. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e due ambulanze. La colonna di fumo è ben visibile a diversi chilometri di distanza, e la Protezione Civile ha raccomandato agli abitanti della zona di tenere chiuse le finestre.