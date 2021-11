Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano la diffusione della variante omicron, l’andamento della campagna di vaccinazione, le nuove restrizioni decise localmente per contrastare l’aumento dei contagi, il possibile passaggio di Lazio, Lombardia e Veneto in zona gialla, e l’inchiesta della procura di Bergamo sul piano pandemico nazionale. Repubblica titola invece sui dati sulle morti sul lavoro nel 2021, il Manifesto apre sulla richiesta di depenalizzazione delle droghe leggere, il Fatto lancia una campagna contro la candidatura di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica, e i giornali sportivi si occupano dell’inchiesta sui bilanci della Juventus.