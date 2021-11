Le previsioni meteo per domani, martedì 30 novembre

Le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domani sarà generalmente sereno e poco nuvoloso, con qualche nuvolosità più densa e qualche pioggia al Sud, soprattutto in mattinata. Al Nord sarà lievemente nuvoloso sulle Alpi, con qualche debole nevicata locale tra pomeriggio e sera, in Trentino-Alto Adige, e poco nuvoloso o velato sulle altre regioni: ci sarà qualche addensamento in Liguria e in Emilia-Romagna in serata, ma senza pioggia. Sarà poco nuvoloso anche in Sardegna, seppur con qualche addensamento serale, sempre senza pioggia. Pioverà leggermente in Abruzzo nel primo mattino, ma si rasserenerà rapidamente. Nel resto del Centro sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento privo di pioggia in serata su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà molto nuvoloso, con piogge sparse e qualche temporale, in quasi tutto il Sud. Pioverà comunque solo al mattino: nel pomeriggio il tempo si rasserenerà.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.