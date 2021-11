La diffusione della variante omicron del coronavirus e l’andamento della campagna per il richiamo della vaccinazione sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che seguono anche le notizie sull’italiano contagiato dalla variante dopo un viaggio in Mozambico. Libero si occupa invece dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la netta vittoria sulla Lazio del Napoli, che rimane da solo in testa alla classifica per la sconfitta del Milan con il Sassuolo.