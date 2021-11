Su quasi tutte le prime pagine dei giornali di oggi – sia nazionali che locali – si parla della variante omicron del coronavirus in Europa, e più in particolare di un contagiato italiano, dirigente dell’Eni, risultato positivo dopo essere tornato dal Mozambico. La variante era emersa inizialmente in Africa meridionale e ora, nonostante i blocchi dei voli imposti ad alcuni paesi africani, è presente anche in Europa, ma va ricordato che non abbiamo ancora dati sufficienti per fare valutazioni certe sulla sua pericolosità. Sui quotidiani sportivi invece si parla molto della sconfitta della Juve contro l’Atalanta e della vittoria dell’Inter sul Venezia.