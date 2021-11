Petr Fiala è il nuovo primo ministro della Repubblica Ceca

Milos Zeman, il presidente della Repubblica Ceca, ha nominato primo ministro Petr Fiala, leader della coalizione di centrodestra Spolu (“Insieme”), che a inizio novembre aveva raggiunto un accordo con la coalizione centrista per formare il nuovo governo. Le due coalizioni sono state le più votate alle elezioni politiche di inizio ottobre, ma la formazione del nuovo governo è stata rallentata dai gravi problemi di salute di Zeman, che a metà ottobre era stato ricoverato in terapia intensiva. Zeman era anche risultato positivo alla COVID-19. È stato dimesso dall’ospedale sabato, e domenica ha nominato Fiala come primo ministro.

Alle elezioni di inizio ottobre, le due coalizioni di centrodestra e di centro (composte da 5 partiti in totale: tre di centrodestra e due di centro) avevano ottenuto più della metà dei seggi in parlamento (108 seggi su 200 totali), battendo il primo ministro uscente Andrej Babis.