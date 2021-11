Le previsioni meteo per domenica 28 novembre

Le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domenica sarà una giornata nuvolosa in tutta Italia, con piogge e nevicate sparse per tutto il paese. Di mattina pioverà nel Triveneto, in buona parte della Lombardia compresa Milano, nelle Marche, in Campania, in Basilicata e in Sardegna. Di pomeriggio si intensificheranno le piogge in tutto il Sud e nevicherà in buona parte del Trentino-Alto Adige e in provincia di Rieti. Di sera e di notte migliorerà al Nord ma peggiorerà al Centro, in particolare in Toscana e nel Lazio, e continuerà a piovere in Basilicata, Puglia e Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.