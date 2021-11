Le due notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi riguardano l’accordo che sembra essere stato raggiunto fra i partiti della maggioranza di governo per la riduzione di scaglioni e aliquote fiscali, e il coronavirus, con l’andamento delle vaccinazioni dopo l’annuncio del governo di nuove restrizioni che entreranno in vigore dal 6 dicembre per chi non si è vaccinato e con l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea per il Farmaco del vaccino Pfizer per i bambini fra 5 e 11 anni.