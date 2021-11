Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri che istituisce nuove restrizioni per contrastare la diffusione dei contagi che riguardano soprattutto chi non si è vaccinato contro il coronavirus, e che entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre. Chi non titola su questo apre invece sulla giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra oggi, mentre il Dubbio e il Riformista commentano le parole del presidente della Repubblica Mattarella sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.