Le anticipazioni sul contenuto del decreto che il governo dovrebbe approvare oggi con le nuove restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus sono in apertura su quasi tutti i quotidiani di oggi: gli aspetti principali sui quali titolano i giornali sono il “super green pass”, che dovrebbe limitare l’accesso ai locali pubblici per chi non è vaccinato, l’obbligo di vaccinazione per alcune categorie, e nuovi controlli per il rispetto delle regole. Il Manifesto apre invece sull’autorizzazione al suicidio assistito per un malato tetraplegico nelle Marche, Repubblica intervista la ministra Gelmini sulle nuove norme allo studio da parte del governo sulla violenza sulle donne, Libero titola sulla richiesta di rinvio a giudizio per l’ex pubblico ministero Davigo per la diffusione dei verbali di Amara, e i giornali sportivi commentano la netta sconfitta in Champions League della Juventus, battuta 4-0 dal Chelsea.