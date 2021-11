Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’incontro fra governo e presidenti delle regioni per decidere nuove restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, che dovrebbero riguardare soprattutto chi non si è vaccinato, e dell’annuncio del ministro della Salute Speranza sulla riduzione a cinque mesi dell’intervallo di tempo per la somministrazione della terza dose del vaccino. Repubblica apre invece sui dati sulle violenze sulle donne, la Stampa si occupa del suicidio assistito, e il Sole 24 Ore, il Tempo e MF titolano sull’offerta di acquisto per TIM presentata dal fondo americano KKR.