Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: mentre alcuni rimangono sulle notizie sul coronavirus e sulle misure allo studio da parte del governo per contrastare la diffusione dei contagi, altri titolano sulla proposta di acquisto per TIM fatta dal fondo di investimento americano KKR. La Stampa apre sulla vittoria di Zverev nelle ATP Finals di tennis svoltesi a Torino, il Fatto continua a occuparsi di Renzi e delle sue possibili alleanze in Sicilia, Libero prevede elezioni anticipate per l’anno prossimo, e Domani si occupa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. I giornali sportivi titolano sulla vittoria sul Napoli dell’Inter, che si porta così a quattro punti di distanza dalle prime in classifica.