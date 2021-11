Le foto degli American Music Awards

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati assegnati gli American Music Awards, che con i Grammy e a Billboard Music Awards sono uno dei tre premi musicali più importanti (furono tra l’altro creati negli anni Settanta, quando l’emittente che trasmetteva i Grammy non potè più farlo). La cerimonia si è tenuta al Microsoft Theater di Los Angeles, è stata presentata dalla cantante Cardi B e tra chi si è esibito c’erano i BTS, i Coldplay, i Måneskin e Tyler, the Creator.

In base ai voti espressi dal pubblico, il premio per gli artisti dell’anno è andato ai BTS, il più grande gruppo k-pop al mondo, che per “Body” ha vinto anche il premio per la miglior canzone pop e quello per il miglior gruppo pop. Tre premi li hanno vinti anche Megan Thee Stallion e Doja Cat. Il premio per il miglior nuovo artista dell’anno è andato a Olivia Rodrigo.

La lista completa di candidati e vincitori è qui.