Le ipotesi del governo di differenziare le restrizioni per vaccinati e non vaccinati sono sulle prime pagine della maggior parte dei quotidiani di oggi, assieme alle relative manifestazioni in Italia e in altre città europee contro il Green Pass. La situazione dei migranti al confine tra Bielorussia e Ucraina è la notizia di esteri più presente, mentre i quotidiani sportivi mettono in prima pagina la sconfitta del Milan contro la Fiorentina e la vittoria della Juventus contro la Lazio.