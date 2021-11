Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alle ipotesi che si fanno sulle nuove restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus: dalla limitazione della durata della validità del green pass a nove mesi, all’obbligo della vaccinazione (dopo la decisione di ieri in questo senso dell’Austria), a nuovi lockdown limitati a chi non si è vaccinato, alla riduzione a cinque mesi dell’intervallo per la somministrazione del richiamo della vaccinazione. Il Fatto intervista invece il leader del Movimento 5 Stelle Conte sulle nomine RAI, mentre Domani si occupa di chi potrà essere il prossimo presidente della Repubblica.