Celebripost

Anche questa settimana Lady Gaga si è guadagnata un posto tra le persone che valeva la pena fotografare: alla prima di House of Gucci a Milano si è fatta notare soprattutto per la teatralità della sua posa. Vanno citati anche il presidente francese Emmanuel Macron, che è uno di quelli che mette in bocca le biro; le sorelle Williams; Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray alla prima di Ghostbusters: Legacy; Angela Merkel che sembra addormentata ma non lo è; e Sean Penn in Ucraina.