Sono sempre l’aumento dei contagi da coronavirus e le nuove restrizioni allo studio per contenerli la notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche giornale titola invece sulla scelta dei nuovi direttori dei telegiornali RAI da parte del governo, che hanno provocato la reazione di Giuseppe Conte che ha criticato l’esclusione del Movimento 5 Stelle dalle nomine, mentre il Manifesto si occupa dei viaggi dei migranti nel Mediterraneo, e Domani apre sulle indagini sull’assessore leghista di Voghera che sparò a un uomo per strada uccidendolo.