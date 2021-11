Le notizie principali in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi sono le misure che sarebbero allo studio da parte del governo per contrastare l’aumento dei casi di coronavirus registrati negli ultimi giorni e la richiesta di un gruppo di presidenti di regione di prevedere restrizioni più rigide per chi non si è vaccinato. Il Manifesto e Avvenire titolano invece sul respingimento con l’uso di lacrimogeni da parte della polizia polacca di un gruppo di migranti che cercava di entrare nel paese dalla Bielorussia, la Stampa si occupa della proposta di un accordo fra i partiti per sostenere l’azione del governo, il Fatto segue ancora le indagini sulla fondazione Open e Matteo Renzi, mentre i giornali sportivi commentano ancora la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio dell’Italia, che dovrà affrontare gli spareggi a marzo.