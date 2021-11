Un dipinto di Frida Kahlo è stato venduto all’asta per 34,9 milioni di dollari: è la cifra più alta mai pagata per l’opera di una o un artista latinoamericano

Martedì un dipinto della nota e importante artista messicana Frida Kahlo è stato venduto per 34,9 milioni di dollari (circa 30 milioni di euro) in un’asta di Sotheby’s a New York: è la cifra più alta mai pagata per un’opera di una o un artista latinoamericano.

Finora la più pagata era stata un’opera di Diego Rivera, con cui Kahlo ebbe una lunga e travagliata relazione. L’opera di Rivera era stata venduta nel 2018 a 9,76 milioni di dollari (quasi 9 milioni di euro).

Rivera, tra l’altro, è in parte anche il soggetto del quadro venduto a New York, che si intitola Diego y Yo e raffigura Frida Kahlo piangente, con il volto di Rivera sulla fronte. È stato uno degli ultimi autoritratti di Kahlo (nota proprio per questo tipo di dipinti), morta a 47 anni dopo una lunga depressione. Secondo il New York Times, l’acquirente del quadro è l’imprenditore argentino Eduardo F. Costantini, fondatore del Museo di arte latino americana di Buenos Aires.