Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: l’aumento dei contagi e il rischio per alcune regioni di cambiare colore, le nuove restrizioni decise dal governo sui trasporti pubblici per contenere la diffusione del contagio, e l’indagine della procura di Torino sul rischio di violenze da parte dei manifestanti che si oppongono al green pass. Chi non apre su questo tema, si occupa della discussione in Parlamento sulla legge di bilancio e delle ipotesi su chi potrà essere il nuovo presidente della Repubblica, mentre i giornali sportivi commentano delusi il pareggio fra Irlanda del Nord e Italia, che arriva così seconda nel girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar e dovrà disputare gli spareggi nel prossimo mese di marzo.