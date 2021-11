Le notizie principali sui giornali di oggi sono l’andamento dei contagi da coronavirus e le iniziative allo studio per limitarne l’aumento, la conclusione della conferenza sul clima COP26 di Glasgow, le trattative fra i partiti per l’approvazione della legge di bilancio, le ipotesi sul prossimo presidente della Repubblica, e il maltempo in Sardegna. Altre notizie presenti su quasi tutte le prime pagine sono l’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP, la partita di stasera dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, che deciderà la qualificazione ai Mondiali di calcio dell’anno prossimo in Qatar, e la vittoria dei Måneskin agli MTV European Music Awards.