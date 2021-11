A New Delhi le scuole saranno chiuse per una settimana a causa dell’inquinamento

A New Delhi, in India, le scuole resteranno chiuse per una settimana a causa degli alti livelli di inquinamento dell’aria. Nella giornata di sabato, ha scritto AFP, i livelli di inquinamento sono arrivati a un valore di 347, su una scala che arriva al massimo a 500. Per alcuni giorni saranno inoltre vietate le principali attività di edilizia, e l’amministrazione locale ha chiesto a chi può di evitare di uscire di casa.

New Delhi è da anni una delle città più inquinate al mondo, in parte per il traffico causato dagli spostamenti dei suoi oltre 20 milioni di abitanti, in parte per gli incendi che spesso ci sono nei terreni agricoli che la circondano.

